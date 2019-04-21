تعتقد الكثير من السيدات أن الانتظام في الدورة الشهرية دليل على الصحة، وفور تأخرها تقلق على نفسها ما يجعلها تلجأ لتناول الأدوية والمشروبات الساخنة حتى تستعجلها، وأحيانا لا تأتي أيضا ما يجعلها تتجه فورا للطبيب لتعرف السبب وخاصا إذا كانت فتاة لم تتزوج فاحتمال الحمل مرفوض.

يقول الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد في القصر العيني لـ"هن" أن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تتسبب في تأخير الدورة الشهرية.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

التوتر العصبي والنفسي.

الإفراط في تناول أدوية الاكتئاب.

خساره الوزن بشكل مفاجئ.

زيادة الوزن.

زيادة نسبة هرمون الحليب في الثدي.

ارتداء حمالة صدر ضيقة بشكل متكرر.

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وجود ورم على المبيض.

تكيس على المبيض.

بلوغ سن اليأس والذي يعد من أهم الأسباب بعد تخطي المرأة سن الأربعين.

استئصال أحد المبايض.

وطالب الدكتور عمرو حسن استشاري النساء والتوليد بضرورة متابعة الفتيات فور وصولهن 24 عاما، دون أن تظهر عليهن أي علامات البلوغ، وذلك بالتوجة للطبيب المختص فورًا للكشف عليها والتأكد من خلوها من العيوب الخلقية، كاكتمال الجهاز التناسلي وخلوه من التشوهات الخلقية مثل عدم وجود رحم.

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