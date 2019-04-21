الامارات | «إكسبوجر» يستحدث فئات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبوجر» يستحدث فئات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر»، عن استحداث فئات جديدة ضمن فئات مسابقاته، هي: «التصوير الليلي» و «البورتريه» و«التصوير بالهاتف المحمول»، و«المناظر الطبيعية»، وتستقبل طلبات التسجيل حتى 10 يوليو المقبل.

وكشف المهرجان أن الدورة الرابعة ستعقد، خلال الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر، في مركز إكسبو الشارقة، وستشهد مشاركات واسعة من كبار المصورين المحترفين الحائزين جوائز عالمية، وعشاق التصوير الفوتوغرافي من جميع أنحاء المنطقة والعالم.

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وحول تفاصيل الدورة الرابعة، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، طارق سعيد علاي: «نجح (إكسبوجر) في جذب اهتمام جميع أفراد المجتمع في الإمارات والمنطقة، خصوصاً فئة الشباب، كما أصبح وجهةً يقصدها كبار المصورين وخبراء التصوير الفوتوغرافي، وكبرى شركات التصوير في العالم، لما يقدمه من أعمال فنية متنوعة تمتاز بأعلى درجات الإتقان والاحترافية والنزاهة المهنية، إلى جانب ما يقدمه من جوائز قيّمة لتكريم اللوحات البصرية الأكثر إبداعاً».

وأكد أن التصوير الفوتوغرافي أصبح اليوم جزءاً أساسياً من الحياة، وفناً وهواية بإمكان الجميع ممارستهما باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ما يجعل «إكسبوجر» الحدث الأكثر متعةً وفائدةً لعشاق التصوير الفوتوغرافي من هواة ومحترفين.

وأوضح علاي أن برنامج «إكسبوجر 2019» يتضمن سلسلة من الأنشطة التفاعلية والفعاليات الفنية، مثل مسابقات ومعارض التصوير الفوتوغرافي وجلسات التقييم من الخبراء للأعمال المشاركة، إلى جانب المعارض التجارية والمعارض الخارجية وورش العمل، والمحاضرات المهنية التي يقدمها أبرز رواد صناعة التصوير الفوتوغرافي في العالم.