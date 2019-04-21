الامارات | متخصصون يطالبون بإعادة الاهتمام بمسرح الطفل

شكرا لقرائتكم خبر عن متخصصون يطالبون بإعادة الاهتمام بمسرح الطفل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مسرحيون وكتّاب عرب أن مسرح الطفل من أهم الاختراعات الثقافية الإنسانية، باعتبارها تخاطب صفحة بيضاء لاتزال تتلقى معارفها وعلومها من البيئة المحيطة، مشيرين إلى أن الاهتمام بمسرح الطفل أصبح أولوية كبرى في خطط الدول التنموية.

جاء ذلك خلال ندوة «مسرحنا الجميل»، التي أقيمت ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، وشارك فيها الكاتبة والمسرحية الكويتية الدكتورة نرمين الحوطي، والمسرحي البحريني أحمد جاسم، والكاتبة والإعلامية الليبية أمينة الرويمي، وأدار الندوة الكاتب مجدي محفوظ.

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وقال جاسم إن «مسرح الطفل لكي يضمن نجاحه وسط التحديات المتنوعة لابد أن يستند إلى دعم يتناول كل مجالات المجتمع».

فيما أشارت الرويمي إلى أن الطفل لا يحتاج فقط إلى المسرح من حيث هو عمل نهائي، وإنما يحتاج إلى معرفة كل ما يتعلق بخشبة المسرح.

من ناحيتها، قالت نرمين الحوطي إن العزوف عن الاهتمام بمسرح الطفل تفاقم مع ظهور العولمة وطغيان التقنية الحديثة، ما يستدعي لمواجهة هذه التحديات تضمين مسرح الطفل في المناهج الدراسية.