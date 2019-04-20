احذروا.. تناول الأطفال للفسيخ: "سم قاتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

لا يخلو شم النسيم أو عيد الربيع من طبق السمك المملح، العادة السنوية التي ينتظرها كثيرون لتناول الفسيخ و الرنجة بمشاركة الأقارب والأحباب، لكن يجهل البعض أن تناول أطفالهم لتلك الوجبة قد يعرض حياتهم للخطر.

يقول الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، في تصريحه لـ"الخليج 365" إنه من الضروري أن يمتنع الأطفال أقل من 10 سنوات على الفور عن تناول الأسماك المملحة كالفسيخ والرنجة، فإن استطاع الأشخاص البالغين تجنب البكتريا الموجود في تلك الأسماك المملحة، فالطفل لن يستطع تجنبها خصوصا إذا كانت غير سليمة بنسبة 100%، وبالتالي قد يتعرض للوفاة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أن الجهاز المناعي هو المسؤول عن عملية مقاومة الأمراض ومكافحة الجراثيم والأوبئة التي قد تدخل إلى الجسم، ويكون غير مكتمل فترة الطفولة، لذا ندعم الأطفال بالتطعيمات والأمصال، والمضادات الحيوية في بداية حياتهم.

ماذا يحدث عند تناول الطفل الأسماك المملحة؟

يتسبب الفسيخ للأطفال بالتسمم الغذائي، يظهر عليهم أعراضه على هيئة اضطرابات بالمعدة وغازات والشعور بالغثيان والآلام في منطقة البطن أو إسهال، زغللة في العيون، وجفاف في الحلق، والشعور بصعوبة في البلع والكلام والحركة، إضافة إلى فشل وظائف التنفس، وارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة، والقيء، وقد تقود الإصابة في أكثر الأحيان إلى الوفاة.