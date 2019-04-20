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أثارت الخلافات بين علي ربيع وزوجته ندى محمود، حالة من الجدل بين متابعيهما، خاصة بعد إعلان ندى أمس، أنّ ربيع طردها وابنتهما "مليكة" من المنزل فجرا، حتى أنّها حذفت صورهما المشتركة من حسابها بـ"إنستجرام".
ونشرت ندى تدوينة عبر "إنستجرام"، قالت فيها: "أمك ثم أمك ثم أمك، وإنّ قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك، شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".
وقالت في تعليقها على تدوينتها: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي، وعند الله تلتقي الخصوم، ويوم القيامة نلتقي أمام الله"، مضيفة: "إليك فوضت أمري يا الله وأنت خير وكيل".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تدوينة "شكرا يا قلب أمك".. زوجة علي ربيع تحذف صورهما من "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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