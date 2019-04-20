الامارات | الشريف يحصل على ذهبية "الكتاب والإعلاميين"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل المستشار الدكتور يوسف الشريف الكاتب والإعلامي الإماراتي، على ذهبية الكتاب والإعلاميين من الجمعية المصرية للكتاب والإعلاميين الشبان في مصر كأول إماراتي يحصل على هذا التكريم تكريماً لجهوده في نشر ثقافة المعرفة عبر البرامج الإعلامية التي قدمها على شاشات عدة في دولة الإمارات ودوره في تبني قضايا المجتمع العربي في المقالات التي تنشر في الصحف الإماراتية والتي تركز على الشباب. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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