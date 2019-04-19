بالصور| في إطلالة جديدة لها.. راندا البحيري بفستان الزفاف

نشرت الفنانة راندا البحيري، صور جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا، بفستان زفاف أبيض، قصير، بدون أكمام، مزود بـ "اكستنشن" من الخلف، بتوقيع "forbici"، كما اعتمدت على تسريحة شعر إنسيابية، ومكياج هادئ.

وتفاعل العديد من متابعيها، حول الصور التي حصدت ما يقرب من 7 آلاف إعجاب، مشيدين بإطلالتها.

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وكانت البحيري، قد فاجأت متابعيها، مؤخرًا، بإطلالة غير معتادة لها، في إحدى جلسات تصويرها.

وأطلت البحيري، بفستان فاتح اللون، والذي تميز بأنه طويل ولامع، ويحمل نقوش كثيفة، فضلًا على أنه مزين بـ"الريش"، مع اختيارها تسريحة شعر قديمة، كانت تظهر بها "العرائس" منذ أكثر من 5 سنوات، وسط تفاعل متابعيها بمئات التعليقات، أبرزها: "معرفتكيش يا راندا"، و"تسريحة الشعر واللينسيز والميكاب مش لايقين عليكي"، و"شكل الشعر ده بِطِل من زمان".

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