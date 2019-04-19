أقنعة الوجه: كيف تختارين الأنسب منها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - نجد في المتاجر الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة وفي الصيدليات أنواعاً كثيرة من الأقنعة الخاصة بالوجه والتي تختلف بتركيباتها ومفعولها. كيف تختارين القناع المناسب لنوع بشرتك؟ إليك شرحاً عن كل تركيبة ودورها في تحسين مظهر البشرة.





1- القناع المطهّر Purifying Mask

غالباً ما يأتي القناع المطهّر بتركيبة الطين التي تساعد في امتصاص الدهون المفرزة وتقليص مسامات الوجه الواسعة. هذا القناع مناسب للبشرة الدهنية كما يمكن للبشرة المختلطة أن تستفيد منه في منطقة الـT-Zone أي الأنف والجبين والذقن. وهو يُستخدم مرة في الأسبوع أو مرتين إذا كانت البشرة دهنية، ويتبعه على الفور تطبيق كريم العناية الخاص.



2- القناع المرطّب Hydrating Mask

غالبًا ما يأتي بتركيبة الجلد الخفيفة أو الكريم الغنيّ بالدهون. يرطب الطبقة السطحية من الجلد بمكونات فعالة مثل الجلسرين أو الكولاجين أو الصبار. كما يساعد في تقوية الغشاء المائي- الدهني، الهيدروليبيديك، الذي يحمي البشرة من الجفاف. هذا النوع من الأقنعة يناسب جميع أنواع البشرة خاصة البشرة العادية والمائلة إلى الجفاف. ويمكن استخدامه مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، حسب الحاجة.



3- القناع المغذّي Nutritive Mask

يأتي بتركيبة غنية بالدهون وهو مخصّص للبشرة الجافة. قد يحتوي القناع المغذّي على زبدة الشيا وزيت الأفوكادو أو غيرها من الزيوت النباتي التي تساعد في تأمين نسبة الترطيب التي تحتاج إليها البشرة، وهو يُستخدم مرة واحدة في الأسبوع.

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4- قناع مكافحة الشيخوخة Anti-Aging Mask

تكون أقنعة الوجه المخصّصة لمحاربة أعراض الشيخوخة من ترهّل وتجاعيد، غنيّة بالكولاجين وحمض الهيالورونيك. كذلك من الممكن أن تحتوي على فيتامين هـ المضاد للأكسدة والذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضّارة. يجب تطبيق هذا النوع من الأقنعة مرة إلى مرتين في الأسبوع كعلاج دائم.

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