كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 أبريل 2019 06:00 مساءً - هناك العديد من السيدات اللواتي يفضلن الابتعاد عن الوان المناكير القوية واختيار الوان اكثر هدوءً. الرمادي لمناكير ربيع 2019 يعود هذا الموسم ويزهر في اسابيع الموضة



اكتشفيالرمادي لمناكير ربيع 2019 في طلاء الاظافر، وكيف يمكن ان تعتمديه بطرق مبتكرة. إعتمدي طلاء الاظافر الرمادي للوك يومي أنيق، ويمكن أن تختاري ظفرين لتزيينهما بطريقة مبتكرة: الأول بالمناكير اللمّاع مع الترتر والثاني مزيّن بحبّات الستراس اللافتة.





إذا كنت تفضلين اللمسات الفريدة من نوعها والمميزة في صيحة الرمادي لمناكير ربيع 2019

، لا تترددي برسم الخطوط البيضاء على المناكير الرمادي، بالإضاف الى تلوين ظفرين باللون الأزرق والرمادي اللماع ما يكمّل جمال اللوك.





الرمادي لمناكير ربيع 2019 يجمع بين طلاء الاظافر الكلاسيكي ولمسات الترتر اللماعة بالاضافة الى حبّات ناعمة من الستراس، لإطلالة تليق بالمناسبات في الشتاء.

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