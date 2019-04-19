بالفيديو| بسيط ومسطح.. كيم كادرشيان تعلن سبب استغنائها عن أحواض المياه في منزلها

وجهت مجلة "فوج" 73 سؤالا لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، خلال حوار أجرته في منزلها، والذي من خلاله تجاهل متابعي النجمة للأسئلة المختصة بعملها، وشغلهم أمر آخر غير متوقع.

وانهالت الأسئلة حول "عدم وجود حوض" في منزل آل كاردشيان، وكيف يمكن أن تستخدم الصنبور دون حوض، حيث تفاعل عدد كبير مع الأمر، وطرحوا السؤال أكثر من مرة.

وعلى عكس عادتها، حيث تتجاهل كيم عادة الرد على الأسئلة الشخصية من متابعيها، قررت أن تنشر فيديو من داخل بيتها وتشرح أمر خلوَّه من الأحواض.

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أظهرت كيم كاردشيان حوض كبير للاستحمام، وأوضحت تخليها عن أحواض مياه غسيل اليدين، وقالت إن هذا التصميم بسيط للغاية ويستوعب المياه مهما كانت كبيرة.

وأشارت كاردشيان إلى أنه يساعد على تصريف المياه رغم كونه مسطحا تماما وأملسا، وأضافت أنها اعتمدت هذا التصميم بعد 8 تصميمات مختلفة احتارت بينها.

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