"قومي المرأة" بالوادي: تشكيل غرفة لتلقي شكاوى السيدات خلال الاستفتاء

قالت نادية عزمي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الفرع لتلقي شكاوى السيدات طوال فترة أيام الاستفتاء والتي ستبدأ غدا السبت ولمدة 3 أيام.

وأضافت نادية، أنه جرى تشكيل فرق ثابتة ومتحركة أمام لجان السيدات على مستوى مراكز المحافظة الخمسة، بإجمالي 125 سيدة لمساعدة السيدات والنساء في الإدلاء بأصواتهن وتلقي الشكاوى منهن، والمساعدة في عملية الحشد.

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وأوضحت نادية، أن الفرع اختتم أمس، حملة "صوتك لمصر بكرة" والتي جرى تنفيذها على مستوى فروع الجمهورية من خلال حملات طرق الأبواب ومجموعة من اللقاءات وورش العمل والندوات والمؤتمرات.

وتهدف الحملة لتشجيع المرأة على المشاركة الإيجابية وأهمية خروجها للإدلاء بالصوت في التعديلات الدستورية، وتلى ذلك مرحلة الحشد والمساندة بلجان الاستفتاء والتنفيذ يجرى بكل المراحل على التوازي بمراكز المحافظة الخمسة.

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