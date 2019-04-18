خير قانوني: المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في الحياة النيابية

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام ونائب رئيس جامعة أسيوط، إن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها وأن لها دورًا سياسيًا هامًا جدًا وأنها تشارك بإيجابية في الحياة السياسية، مؤكدًا أن ذلك تطلب تدخل المشرع الدستوري لتعزيز دورها وتمكينها من أداء دورها في الحياة السياسية.

وأضاف غريب، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن التعديل الجديد الذي خصص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة إيجابي وتمكين لها وزيادة لتمثيلها في البرلمان، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يتحقق بنظام القائمة.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه يجب على الأحزاب حسن اختيار من يمثلهم ومن ينضم للقوائم من النساء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من النماذج النسائية الإيجابية.

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