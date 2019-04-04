أعراضه تشبه الإنفلونزا.. مرض غامض يصيب الأطفال ويهددهم بالشلل

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو
كشف أنتوني فوشي، رئيس المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية، بالولايات المتحدة الأمريكية عن انتشار مرض أعراضه تشبه مرضي الإنفلونزا وشلل الأطفال، أطلق عليه اسم التهاب النخاع الموهن الحاد.
وبحسب فوشي تبدأ أعراض المرض بشكل بسيط نسبيا ، ويأخذ منحى خطير بعدم القدرة على تحريك الإبهام وفقدان القدرة على تناول الطعام أو التنفس بصورة طبيعية وأخذ شهيق، فضلًا عن التعب والإجهاد والحمى، ثم تتطور الأعراض إلى الشلل، وفقًا لتقرير نشرته دورية "إمبيو".
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