فساتين قصيرة تُبرز قوام نادين نجيم الممشوق 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 مارس 2019 04:35 مساءً - الفساتين القصيرة على مر الزمن خيار النجمات المفضل في مختلف المناسبات، حيث إنها توحي بالكثير من الجاذبية والأنوثة، ولهذا فإنّ دور الأزياء العالمية في كل موسم، تقدم تصاميم لافتة من الفساتين القصيرة، ومن بين النجمات اللواتي يفضلن هذه الفساتين، نادين نجيم التي تُبرز قوامها الممشوق من خلالها، وإليكِ بعض الأمثلة.



نادين نجيم في فستان براق باللون الأخضر:



اختارت نادين نجيم مؤخرًا اطلالة لافتة تألقت بها، عبارة عن فستان ميدي براق باللون الأخضر من “إيدن” Aden Fashion، أكتافه بارزة وأكمامه طويلة، له شق طويل على الساق، وقد نسقت صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، ومجوهرات ماسية ناعمة.



فستان أسود قصير خيار نادين نجيم على السجادة الحمراء:



اطلالة مميزة جمعت بين العصرية والأناقة، اختارتها نادين نجيم في فستان باللون الأسود من “أنطوان القارح” Antoine Kareh بقصة الكتف الواحد دخل فيه قماش الدانتيل، وأضاف إليه لمسات أنثوية ناعمة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وشنطة يد براقة، ومجوهرات ماسية بارزة.



اطلالة فاخرة في فستان باللون الأبيض تألقت بها نادين نجيم:



في إحدى المناسبات تألقت نادين نجيم في فستان أبيض قصير، مطرز بخيوط باللونين الأبيض والذهبي، ياقته عالية وأكمامه متوسطة الطول، ونقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ براقًا من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin، وبعض المجوهرات الماسية الفاخرة.

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اطلالات مميزة في الفساتين القصيرة اختارتها نادين نجيم أبرزت من خلالها قوامها الممشوق، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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