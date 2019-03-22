15 إطلالة حصرية بعرض أزياء ديور في دبي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عرضت العلامة الفرنسية الفاخرة ديور مجموعتها للأزياء الراقية لربيع وصيف 2019 في دبي، حيث قررت ماريا غراتسيا تشيوري توسيع مجموعتها لتشمل 15 إطلالة حصرية إضافية مستوحاة أيضًا من السيرك، والتي أتت بظلال مختلفة من الذهبي والأحمر والأخضر و بنمط الطيات.

وشملت الإطلالات الجديدة فساتين قصيرة بأكمام طويلة أو قصيرة، وأكتاف هندسية مدورة، وفساتين السهرة الطويلة المغطاة بالترتر، وطبعة النجوم البراقة، وفساتين التول الرومانسية، ومعاطف وسترات بنمط السيرك منسقة مع شورتات قصيرة مطابقة، وسترات طويلة، وفساتين مطوية متعددة الألوان رائعة بلمسة مستقبلية مثالية.

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وعمل على صناعة القطع الحصرية فريق ورشة العمل، إذ تمت خياطة كل التفاصيل يدويًا للحصول على هذه النتائج المذهلة، واستغرقت صناعتها عدة ساعات من العمل.