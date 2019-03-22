 غدًا.. مايا مرسي تشارك في ندوة "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" بجامعة عين شمس

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة غدًا السبت، في المؤتمر السنوي الدولي لكلية الآداب جامعة عين شمس بعنوان "القوى الناعمة وصناعة المستقبل" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة المؤتمر ومشاركة السفيرة منى عمر، والدكتورة نسرين البغدادي عضوتا المجلس.

ومن المقرر أن تلقي الدكتورة مايا مرسي كلمة خلال فاعليات الجلسة الأولى بالمؤتمر، تحت عنوان "المرأة قوة ناعمة"، وتختتم الجلسة بكلمة للدكتورة شادية قناوي سفيرة مصر السابقة باليونسكو وأستاذة علم الاجتماع.

ويشارك الدكتور سعد الدين هلالي عضو المجلس في الجلسة الرابعة تحت عنوان "العلوم الاجتماعية والإنسانية قوة ناعمة"، ويتحدث فيها أيضا كلا من الاستاذ الدكتور محمود عودة أستاذ علم الاجتماع نائب رئيس الجامعة الأسبق، الأستاذ الدكتور مراد وهبة أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، والدكتور شبل بدران رئيس لجنة التربية بالمجلس الأعلى للثقافة.

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