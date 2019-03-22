تمكين المرأة السعودية.. تعيين 4 نساء في مناصب رفيعة بالمملكة

عيّنت السعودية 4 نساء في مناصب رفيعة، أمس الخميس، ضمن خطة حكومية تستدهف تمكين المرأة من العمل دون قيود.

وقالت وزارة الخدمة المدنية السعودية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنها كلفت ابتسام بنت عبدالله العمري مديرًا عامًا لفرع وزارة الخدمة بمنطقة عسير، وجيهان بنت محمد حساني مديرًا لفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة جازان، بالإضافة إلى الإشراف على إدارة خدمة العملاء".

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة، إنها كلفت نوير بنت غانم العجمي مساعدًا لمدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، ومنال بنت سليمان العمر مساعدًا لمدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية.

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وقال الوزارة السعودية، إن القرارات الجديدة تأتي دعمًا لتحقيق وتنفيذ استراتيجيتها في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية متميزة على كافة المستويات، وعملًا بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها.

وأضافت، أن التعيينات الجديدة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات الشابة وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين الجنسين؛ أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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