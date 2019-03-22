أقامت السيدة "جيهان .م" دعوى قضائية ضد زوجها "وائل .ن" للمطالبة بطلاقها منه للضرر أمام محكمة الأسرة ببندر دمياط .
وقالت المدعية في دعواها أنها زوجة للمدعى علية، بصحيح عقد شرعي مؤرخ بتاريخ 6-6-2003، وأنه قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته وطاعته حتى الآن .
ووفقا للمدعية فالمدعى علية محكوم علية بالسجن، في جناية مخدرات وإحراز ذخائر وصدر حكم ضده بالسجن لمدة 5 سنوات، عن التهمة الأولى وثلاث سنوات عن التهمة الثانية، وقد طالبت المدعية المدعى عليها بتطليقها بصفة ودية، فرفض وأبى وتعمد في الإضرار بها وإذلالها، الأمر الذى يحق معه أن تطلب تطليقها نظرا لعدم إنفاقه عليها أيضا مما تسبب في تضرر الزوجة.
ووفقا لنص المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فلزوجة المحبوس المحكوم علية نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق طلقة بائنة للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 15 سنة زواج.. "جيهان" تقيم دعوى طلاق: "تاجر مخدرات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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