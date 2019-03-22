الجدري في الصغر يهددك بالهربس في الكبر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الإصابة بالجدري المائي “Varicella zoster” في الصغر ترفع خطر الإصابة بالهربس النطاقي “Herpes zoster” في الكبر.

وأوضحت الرابطة أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الفيروس المسبب لكلا المرضين واحد، ألا وهو فيروس الجدري المائي “Varicella zoster virus”؛ فبعد الإصابة بالجدري لأول مرة يبقى الفيروس مختبئا في العقد العصبية لمدة قد تصل إلى سنوات عديدة، ثم ينشط مجددا.

ولا يعرف غالبا سبب نشاط الفيروس مجددا، ولكنه يعزى بشكل عام لتقدم العمر؛ فهو ينتشر بشكل رئيسي بين من هم فوق الخمسين من العمر، إضافة لأسباب أخرى كضعف المناعة والتوتر النفسي الشديد.

وتتمثل أعراض الهربس النطاقي في حدوث طفح جلدي على شكل بثور تمتد على طول العصب المصاب، خاصة في الجذع أو القفص الصدري أو الوجه والعنق، لهذا يسمى أيضا "بالحزام الناري"؛ حيث إنه يحيط بالمنطقة المصابة وكأنها طوق ناري يتميز بلونه شديد الاحمرار عن بقية أجزاء الجسم.

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ومن الأعراض الأخرى الحكة والحمى وآلام حارقة وتضخم الغدد اللمفاوية المجاورة للمنطقة المصابة.

وكلما تم تشخيص الحزام الناري مبكرا، زادت فرص العلاج، الذي يتم بواسطة مضادات الفيروسات. وقد يؤدي تأخر العلاج إلى مضاعفات خطيرة مثل ما يعرف "بألم عصبي شديد بعد انتهاء المرض" “Post Herpetic Neuralgia”، وهو ألم شديد في المنطقة المصابة لمدة 4 أشهر على الأقل منذ بداية الطفح.

ومن المضاعفات الأخرى التهاب السحايا وخلل في السمع والتوازن وفي أسوأ الأحوال العمى.

ولتجنب الإصابة بالعدوى ينبغي تجنب ملامسة جلد الشخص المصاب أو أدواته الشخصية، بالإضافة إلى تلقي اللقاح المضاد له. ومن الأفضل الوقاية منه منذ الصغر بتلقي لقاح الجدري المائي.