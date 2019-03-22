للحد من انتشاره.. بريطانيا ترسل أداة الكشف عن سرطان عنق الرحم للنساء في المنازل

ينتشر السرطان ويصعب علاجه بسبب التأخر عن الكشف عنه، وتسعى بريطانيا دوما للحد من انتشار السرطان بين النساء، عن طريق آلية جديدة سهلة تمكن النساء من الكشف عن السرطان في المنزل.

سترسل بريطانيا أداة الفحص للنساء في المنازل، لتمكينهن من أخذ العينة بأنفسهن، ثم يجرى إعادة إرسال الأداة إلى مكاتب خدمة الصحة الوطنية لتحليل العينات وإصدار النتائج، وذلك وفق صحيفة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

Advertisements

وتجرى فحوصات لسرطان عنق الرحم ابتداء من يونيو المقبل، على أن تكون الخطوة الأولى تجريبية. ويأمل المسؤولون في أن تعزز تلك الخطوة للكشف المبكر عن السرطان.

وقال البروفيسور مايك ريتشاردز من خدمة الصحة، إن الاختبارات المنزلية سيتم تعميمها على جميع نساء البلاد بحلول ديسمبر 2019، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تم تجريبها من قبل في هولندا وجاءت بنتائج إيجابية.

​