الامارات | «ريكسوس» السعديات يُطلق باقة «الإجازة ليوم واحد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح «ريكسوس» جزيرة السعديات، أول منتجعٍ فاخرٍ يجسد مفهوم الإقامة الشاملة والحصرية في أبوظبي، عروض تجارب الطعام الشاملة كلياً للمقيمين المحليين بمجموعته الجديدة المناسبة للعائلات في مطعم تيركواز التي تأتي كاملةً مع باقة «الإجازة ليوم واحد».
يقدم المطعم، نهاية الأسبوع، تشكيلةً واسعةً من المأكولات الأصلية كل جمعة لتزيّن مائدتك بنخبةٍ من أفضل الأطباق. ويمكن للعائلات، بفضل مزيجٍ رائعٍ من محطات الطهي الحي وموائد البوفيهات، الاستمتاع بالدولمة الساخنة وتشكيلة من المشاوي والكباب والمقبّلات شهية المذاق والبقلاوة. أما عشّاق الطعام فيمكنهم الاختيار بين الجلوس على مائدة داخلية أو خارجية ليمتّعوا أنظارهم بالديكورات المستوحاة من الطراز المعماري المشرقي في المطعم الرئيس، أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخضراء على ضفاف بحر العرب.
وبإمكان المقيمين المحليين الاستمتاع «بإجازة ليوم واحد» كاملة مع امتياز بالوصول إلى مسبح المنتجع الساحر على ضفاف الشاطئ وإلى الشاطئ الرملي الأبيض الخاص، بالإضافة إلى خصم بنسبة 20% على العلاجات في منتجع أنجانا الصحي الفاخر. بإمكان العائلات كذلك التمتّع بوقت رائع إلى جانب إمكانية الوصول إلى ملاهي أكوا بارك.
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