"ضرب وطرد وسرقة".. "سمر" تروي قصة ارتباطها بـ"عاجز": "ضحك علي بالشقة التمليك"

ارتباط تقليدي عقد بين الزوجين بعد تعارف استمر نحو 3 أشهر فقط، لتكتشف الزوجة تعرضها للخداع بسبب ما وصفته إصابة زوجها بالعجز الجنسي الكامل، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى "خلع" حملت رقم 1036/2018.

"كنت فاكرة إن سكوته أدب واحترام لكن طلع إنه بيغشني وبيخدعني لأنه عنده عيب خلقي وعاجز جنسيًا"، بكلمات بسيطة بدأت والدة "سمر.م" صاحبة الـ54 عامًا، حديثها لـ"هن" خلال انتظارها جلسة النطق بحكم "الخلع" لابنتها صاحبة الـ23 عامًا من زوجها "عماد.أ" 36 عامًا، موضحة أنهما تعرضا للغش والخداع من الزوج وأسرته.

وأكدت "أنيسة.م": "وافقت على جوازه من بنتي لأنه كان راجل محترم وفي حاله وأهله كويسين رغم فرق السن الكبير بينهم لكن كان عنده شقة تمليك وعربية وجاهز فاتجوزوا على طول وبعد حوالي شهر ونص لاقيت البنت متغيرة ومش مرتاحة ولا سعيدة زي العرائس فبدأت أتكلم معها قالت إنه مبيحصلش أي علاقة بينهم خالص ويدوب مداعبات بسيطة وخلاص وإنها لحد دلوقتي عذراء فاستغربت جدا واترعبت على بنتي مستقبلها ضاع بدأت أتكلم معها بصراحة في الموضوع ده أكتر عشان أخليها تشجعه وكدا لكن مفيش فايدة فقولت في حاجة غلط قولت لها روحوا لدكتور يشوف في إيه بقى".

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رفض تام لزيارة الطبيب دفع الزوجة والدتها للشك فيه، توضح: "لما واجهته عايرنا إننا مدفعناش حاجة في الجوازة وإن بنتي قاعدة في شقة تمليك ويصرف عليها وإنه متجوزها تخدمه بس وتمشي على كيفه".

احتدام في الحديث أدى إلى مشاجرة بين والدة الزوجة والزوج: "لما قولته يا بني نروح لدكتور كل حاجة لها علاج قام علينا أنا وبنتي ضرب وطردنا من البيت"، وقال لنا: "ملكوش حاجة عندي خدي بنتك وامشي وسرق شبكة بنتي وكل حاجة وبقاله 5 أشهر مش عارفين عنه حاجة وباع الشقة وغير محل إقامته".

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