بالصور| في عيد الأم.. مستشفى فلسطين بالقاهرة تحتفل بالأمهات بقسم المسنين

احتفلت مستشفى فلسطين بالقاهرة، اليوم، بعيد الأم، في مقر المستشفى بشارع الثورة بمصر الجديدة بالقاهرة، مع عدد من الأمهات بقسم طب المسنين.

وكرم الدكتور محمد رمضان، مدير عام المستشفى، الأمهات بالمشاركة مع مؤسسة الشهيد ياسر عرفات.

وأكد رمضان، حرص المستشفى على تكريم الأمهات، مما يخفف عنهم في مرضهم وإدخال البهجة على كافة الأمهات في المستشفى.

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يذكر أن مستشفى فلسطين من أقدم المستشفيات في القاهرة، حيث تم إنشاؤها منذ 40 عامًا، ومستمرة في العمل والتطور مع التكنولوجيا الحديثة بأفضل الأجهزة والإمكانيات من خلال إدارة الدكتور محمد رمضان.

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