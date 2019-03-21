طريقة عمل التيرايمسو

تفضل الأمهات عمل كل ما هو جميل المزاق ومختلف لتقدمه لأطفالها، بدلا من الاستمتاع به من خارج المنزل، مع عدم ضمان جودة المنتج، فنقدم لك اليوم طريقة عمل التيراميسو وهي حلوى إيطالية لذيذة وسريعة التحضير. المكونات: 3 كوب كريمة خفق عبوة حليب مكثف محلى عبوتين جبنة الماسكاربوني 4 ملاعق طعام من القهوة سريعة التحضير 2 أكواب ماء المغلي علبة أصابع البسكويت الهشة ملعقة ونصف كاكاو Advertisements الطريقة: - تخفق الكريما في الخلاط لمدة 10 دقائق. - يصب الحليب المكثق على الكريمة والجبنة الماسكاربوني وتمزج المكونات جيدا. - تذوب القهوة في الماء الساخن، ثم تصب فوق البسكويت. - توزع نصف كمية البسكويت في قاع القالب. - تصب نصف كمية مزيج الجب فوق البسكويت، ثم توضع الطبقة الثانية من البسكوت فوقها. - يرش كمية من الكاكو على الطبقة الاخيرة، وتترك في الثلاجة لمدة ساعتين، ثم تقدم. ​

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