بالصور| رسائل المشاهير لأمهاتهن في عيدهن: "أنتنّ الأجمل"

كلمات مؤثرة ولحظات خاصة، حرصت عدد من مشاهير الفن والإعلام على مشاركتها مع متابعيهن عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ الساعات الأولى من اليوم، احتفالا بعيد الأم، الذي يوافق 21 مارس من كل عام، جاء بعضها بصحبة أبنائهن وأمهاتهن، فيما وجهتها أخريات للأمهات الراحلات.

ونشرت المطربة اللبنانية إليسا صورة لها وهي تقّبل والدتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ووجهت رسالة لها، جاء فيها: "إمي كل الدني.. والدني كلها بعيون إمي ولعيون إمي.. كل سنة وكل أمهاتكن بخير، والله يرحم كل الأمهات يللي عم يعيّدوا عند ربنا".

كثيرًا ما تؤكد الممثلة ناهد السباعي على ارتباطها بوالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي في حواراتها التليفزيونية، لكنها عادت لتأكيد ذلك في عيد الأم، بعدما نشرت لقطات عدة تجمعهما معًا في عدد من المناسبات، وعلقت قائلة: "حبي الأول، أمي المذهلة، منطقة الأمان الخاصة بي، صديقتي المقربة، وابنتي.. رينا يحفظك ويخليكي لينا يا أحلى وأجمل ست في الدنيا كلها".

ورغم فقدان والدتها قبل عدة أعوام، نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك عددًا من الصور بصحبة شقيقتها "آية"، وعلقت قائلة: "مع أختي آية، عيد سعيد لماما في الجنة".

Advertisements

ونشرت الفنانة شيرين رضا، صورة قديمة لوالدتها، نالت إعجاب الكثير من متابعيها، الذين أشاروا إلى تشابه ملامحهما معًا، وعلقت عليها قائلة: "عيد أم سعيد لأمي الجميلة".

واستعادت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، ذكرياتها مع ابنتها في عيد الأم، ونشرت صورة قديمة لهما، وعلقت قائلة: "كانت طفلة في تلك الصورة، لكني مازلت أتذكر أن هذه الصورة لمستني، لأن نظرة عيني تقول كل شيء: الأمومة هي الحب، وهي مصدر نقي مدهش من الحب".

كما حرصت عدد من الفنانات على تهنئة الأمهات بعيد الأم، عبر حساباتهن الرسمية بالموقع ذاته، بينهن هيفاء وهبي ويسرا اللوزي وإنجي المقدم.

​