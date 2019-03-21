تلقى الرصاص بدلاً عنه.. أب ينقذ طفله من مذبحة نيوزيلندا.. شاهد ما فعله الطفل بعد إصابة والده

رنا صلاح الدين - طفل يبلغ العامين نجا بأعجوبة من الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا، وذلك بفضل والده الذي ألقى بنفسه عليه وحماه من الرصاص الذي كان يهطل على المصلّين.

كان زولفيرمان سياه الذي يدعى بالعربية ذو الفقار، في مركز لينوود الإسلامي في كرايست تشيرش مع ابنه أفروز، للصلاة، عندما بدأ المسلح برينتون ترانت بإطلاق النار.

قُتل سبعة أشخاص في مركز لينوود الإسلامي على يد ترانت بعد أن قتل 42 شخصًا في مسجد النور المجاور.

أطلق المسلح النار على زولفيرمان عدة مرات على جسده، لكنّ الأب المضحّي حمى ابنه لوقت كافٍ لمطاردة المسلح وإبعاده عن المكان.

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وتُظهر اللقطات التي صوّرت بعد الاعتداء، ضحايا المجزرة، بما في ذلك الطفل أفروز المستلقي فوق والده المُغمى عليه.

أصيب أفروز في الساق والأرداف بشظايا لكنّه عانى إصابات طفيفة فقط، بينما خضع والده إلى عملية جراحية طارئة.

وقالت زوجة زولفيران ألتا ماري لصحيفة نيوزيلند هيرالد: “شكّل زوجي درعاً لابننا خلال الهجوم على مركز لينوود الإسلامي، ما أدّى إلى تلقيه معظم الرصاصات وإصابات أكثر تعقيدًا”. وأكّدت أنّه يتعافى بشكل جيد.