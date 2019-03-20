"فتة وصواني بطاطس".. إسعاد يونس تكشف لـ"هن" طقوسها خلال الاحتفال بعيد الأم

قالت الإعلامية إسعاد يونس، إن الاحتفال بعيد الأم يمثل لها تجمع العائلة بأولادها وأحفادها وأشقائها، موضحة أنها تفضل عادًة الاحتفال وسط عائلتها، قائلة: "هما رقم 1 في حياتي".

وعن طقوس اليوم، أضافت "يونس" خلال ندوتها بـ"الوطن" إنها تعد الأطعمة بكافة أصنافها لعائلتها، قائلة: "أنا شاطرة في عمل الفتة وصواني البطاطس، وبحب أنا اللي أطبخ في اليوم ده".

Advertisements

وكانت الإعلامية شاركت مؤخرًا متابعيها، بموقف كوميدي لها مع ابنتها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "يونس" بأزياء سوداء، ناظرة بوجه عابس إلى هدية متوسطة الحجم تجملها فتاة، معلقة: "لما بنتك تقدمك هدية عيدالأم، وعينك منها، بس مش عايزه تاخديها، علشان مبتسمعش الكلام".

​