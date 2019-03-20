نشوى مصطفى: "كنت ببيع هدوم ووجبات جاهزة في العتبة"

قالت الفنانة نشوى مصطفى، إنها أثناء دراستها في كلية التجارة كانت تبيع الملابس بمنطقة العتبة ووجبات جاهزة، موضحة أنها تربت في أسرة أقل من المتوسطة بقليل "أبويا اتحرم من التعليم وكان حلمه ولاده يتخرجوا من الجامعة".

وأضافت مصطفى خلال استضافتها ببرنامج "كلام ستات" والمذاع على فضائية "ON E" أنها في إحدى المرات طلبت من والدها مفردات مرتبه حتى تقدمها في إدارة الجامعة لتتسلم كتب دراستها مجانا "أبويا عينيه دمعت وقالي مش هتتكسفي"، موضحة أن الفقر ليس عيبا ولا فقر أموال ولكن الفقر المادي يمكن تعويضه بالعمل الكثير "ربنا خلقنا طبقات وكل زميلاتي كان عندهم عربيات وبيوصلوني للبيت".

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