"تيفاني آند كو" تقدم TIFFANY TRUE خاتم الخطوبة بشكل جديد

رحّـبوا بخاتم الخطوبة الجديد Tiffany True من "تيفاني آند كو"، والذي من المتوقع أن يصبح تصميم آخر أيقوني ومميز للدار. يتميز التصميم بأسلوب مبتكر في القطع لبرز الألماس ممن يساعد على لقط الضوء ويشع ببراقة ولمعان مع كل حركة.، و- يضيف الخاتم تصميماً عصرياً جديداً إلى مجموعة "تيفاني آند كو" الأسطورية من خواتم الخطوبة، والتي تضم على وجه الخصوص خاتم الخطوبة المشهور عالمياً Tiffany® Setting - والذي يأتي مثــبّتاً بستة أطراف مسننة فجعلته رمزاً عالمياً للحب والتفاني. ويعزز Tiffany True من هذا الإرث، ويقدم صورة جديدة للحب اليوم، ليضيف خطوطاً هندسية وتفاصيل فائقة الدقة تجعل من هذا الخاتم تحفة فنية حديثة.

ويقول ريد كراكوف، المسؤول الفني الأول في "تيفاني آند كو": ترمز "تيفاني" إلى الحب والتفاني المطلق منذ العام 1886 مع ابتكار Tiffany® Setting الأصلي. والآن، مع إطلاق Tiffany True بالترصيع الفريد والخبرة في القطع، نحن نقدم أسلوباً تعبيراً مميزاً للحب الحديث".

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القطع

تحدد الطبيعة بذاتها أربعة جوانب وسمات للألماس، تتمثّل في الوضوح والوزن واللون والقطع. ويتدخّل الإنسان في جانب واحد فقط و -هو القطع، وهنا يصنع حرفيونا الفرق. وبغض النظر عن الخصائص الأخرى، فإن الألماس المقطوع بخبرة عالية ينبض بالحياة بطريقة مبهرة تماماً، حيث يلتقط الضوء ويشع ببراقة ولمعان مع كل حركة.

ولهذا الأسلوب الجديد الذي يظهر لأول مرة في شهر سبتمبر، استفادت "تيفاني آند كو" من خبرتها الاستثنائية في قطع الألماس بطريقة مبتكرة.

يتميز تصميمTiffany True ، بكشف مساحة أكبر للسطح على الواجهة الرئيسية للألماس، مما يعزز من بريقها من خلال التباين العالي والضوء المتناثر. وبحسب تقليد "تيفاني"، يفضّل خاتم Tiffany True الجمال على وزن الألماس. كما أن أسلوب قطع Tiffany True يجعل كل حجر أكثر لمعاناً وبريقاً، ويتوفر التصميم بالألماس الأبيض.

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التصميم

يمتاز خاتم الخطوبة Tiffany True بتصميمه البسيط، وتظهر على طرفه الجانبي علامة ملفتة مع حرف "T"، وهي لمسة شخصية مرهفة تتناسب مع مرتديها. ويتمتع الخاتم بتصميم فريد يتموضع بشكل منخفض على الإصبع، ويأتي بحلقة رقيقة خاصة تم نحتها لعكس الضوء بطريقة لا تتنافس مع الحجر الكريم، وهي سمة مميزة تسمح للألماس بالتألق واللمعان. وتتناغم الأطراف المسنّنة والرقيقة بسلاسة لا تُضاهى مع الألماس، ليبدو أكثر أناقة.

الفرق المستدام

إن حماية الطبيعة التي تلهم مجوهراتنا تكمن في قلب ثقافة "تيفاني". وبصفتنا شركة رائدة في مجال الرفاهية المستدامة، نجلب بأنفسنا الألماس والمعادن الثمينة من مصادرها، ونصنع مجوهراتنا بطرق مسؤولة أخلاقـياً وبـيئـياً تجعل "تيفاني" علامة تجارية يمكنك أن تفخر بارتدائها. وبعد أن تبدأ الألماسات رحلتها في منجم معتمد، يتم قطعها في معامل على أحدث طراز، مما يضمن أن تكون جواهرنا دائماً في أيدي الحرفيين المسؤولين ذوي المهارات العالية. ومن الخام النقية ، تصبح ألماسات Tiffany True فقط في عهدة الحرفيين الخبراء الذين يضعون لمساتهم الفنية بأعلى مستوى.

ويُطل خاتم Tiffany True في أول ظهور له هذا الخريف في شمال أميركا وحول العالم في 2019، ويتوفر التصميم بالألماس الأبيض المثـبّت في حلقة من البلاتينوم، أو بالألماس البرّاق الأصفر اللامع بحلقة من الذهب عيار 18 قيراط.

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