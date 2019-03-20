قالت منى بارومة، والدة الفنانتين مي وميار الغيطي، إنها وجدت موهبة التمثيل لدى ميار الغيطي ومي في بدايتهما، وبدأت في دعمهما في مجال الفن، مناشدة الأباء والأمهات بدعم الأطفال في مواهبهم الخاصة.
وأضافت "بارومة"، خلال استضافتها في برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن والد ميار الغيطي كان يستغل حبها للتمثيل ليحفزها في امتحاناتها، "كان بيقولها لو جبتي درجات كويسة هدخلك تمثلي في المسلسل ده".
وتابعت أن مهنة التمثيل مهنة مرهقة ومتعبة جدا، ووالدها قرر في وقت ما أن تتوقف ميار عن التمثيل، ولكن ميار تمسكت بشدة بالتمثيل، وعادت إليه مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة ميار الغيطي: "كانت بتحب التمثيل واستغلينا ده في الامتحانات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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