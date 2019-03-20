تريزيجيه يروي قصة حبه مع زوجته: "الوحيدة في حياتي.. وسبنا بعض سنة"

نشرت صفحة "دي أم سي"، مقطع فيديو عن قصة حب محمود تريزيجيه لاعب نادي قاسم باشا التركي والمنتخب المصري وزوجته، التي رواها خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة".

وقال "تريزيجيه"، إن زوجته هى "الوحيدة اللي حبتها في حياتي، واللي مرتاح أعيش معاها، ومش هرتاح مع أي واحدة تانية "، مضيفًا أن قصة حبهما بدأت منذ 4 سنوات في النادي، تخللها عام كامل انفصلا فيه عن بعضهما، بسبب بعض المشاكل والخلافات، إلا أن علاقتهما عادت من جديد، لافتًا إلى أنه تزوج في مقتبل شبابه، لحبه الشديد لها.

وأشار لاعب نادي قاسم باشا التركي، أنه يحب زوجته منذ أن كان عمره 19 عامًا، عندما كانت تدرس في كلية الهندسة، وقرر الزواج منها عقب استقراره في اللعب.

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عقد في ديسمبر الماضي حفل زفاف محمود حسن تريزيجيه وزوجته، بحضور الكثير من نجوم الفن والرياضة، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي وتامر عاشور وأوكا وأورتيجا، وظهر الثنائي في عدد من المقاطع المتداولة، وهما يرقصان إلى جانب بعض المشاهير، منهم سعد سمير ومصطفى خاطر ومحمود كهربا وعصام الحضري.

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