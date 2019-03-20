بالصور| مايا مرسي تشارك في احتفالية "بالأسرة نبني الوطن" لتكريم أسر ذوي الإعاقة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم، في احتفالية الأسرة المصرية تحت شعار"بالأسرة نبني الوطن"، والتي نظمها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية، السفير محمد حجازي نائب عن وزير التنمية المحلية، والدكتور علاء عبد الحميد مرزوق محافظ القليوبية، والأستاذة مها هلالى عضوة مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة ، والأستاذة داليا عاطف عضوة المجلس القومي لشئون الأشخاص ذوى الاعاقة.

ووجهت مرسي الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف مرعي على تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة لتكريم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة فخرها بهذه الأسر وبالدور العظيم الذي تقوم به فى المجتمع في تنشئة أجيال من الشباب ذوي الإعاقة المنتمي لوطنه، مؤكدة تقدير ودعم المجتمع بأكمله لهم.

وأضافت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث لمصر بعد الجيش الذى يعد خط الدفاع الأول والشرطة التى تعد خط الدفاع الثانى، مؤكدة أن المرأة المصرية تحيا حاليا عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنه بقدراتها.

ووجهت تحيه تقدير لجميع المحافظين المشاركين في الاحتفالية، وتحية خاصة للدكتورة منال عوض محافظ دمياط مؤكدة أنها نموذج مشرف للمرأة في منصب قيادي طالما سعت المرأة للوصول إليه، لافتة إلى وجود خمس نائبات لمحافظين، وعبرت عن تمنياتها في وصول عدد أكبر من السيدات إلى منصب المحافظ.

وقدم الدكتور أشرف مرعى، التهنئة لكل أم مصرية بمناسبة عيد الأم، مشددا على ضرورة نشر قيمة التراحم فى المجتمع، كما أكد تقدير المجتمع لأسر الاشخاص ذوى الاعاقة. فيما عبرت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بفكرة المسابقة والاحتفال، وأكدت أن أسر الاشخاص ذوى الاعاقة تحاول جاهدة لدمج أبنائها في المجتمع وتستحق كل الاحترام والتقدير، كما أكدت اهتمام القيادة السياسية بذوى الإعاقة والذى تمثل فى تخصيص عام كامل لهم هو عام ٢٠١٨.

وفى كلمة اللواء أركان حرب سعيد عباس محافظ المنوفية قدم التهنئة لكل أم مصرية مؤكدا تقدير جميع الأديان لها، أكد مكانة الأم وفضلها وطلب الوقوف دقيقة تكريما لدور المرأة ومكانتها.

قدم السفير محمد حجازي، نائب وزير التنمية المحلية تهنئة الوزارة للمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوى الاعاقة على مبادراته لدعمهم وتمكينهم فى المجتمع، وأكد دعم وتقدير الوزارة لجهود المجلس، ودعمه لرسالته وحرص الوزارة على اتخاذ اللازم لتحقيق الأعباء على الأشخاص وأسرهم.

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وأكدت الأستاذة مها هلالى، عضوة مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة وعضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، أن حفل اليوم يأتى تكريمًا وتقديرا لدور أسر الأشخاص ذوي الاعاقة التى قدمت نماذج عظيمة فى العطاء.

فيما قدمت الاستاذة داليا عاطف، عضوة المجلس القومي للأشخاص ذوى الاعاقة وعضوة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، عرض تقديمي عن فكرة مسابقة بالأسرة نبنى وطن .

وفى الختام تم تكريم الدكتورة مايا مرسى واهدائها درع المجلس القومي لشئون الإعاقة. كما قامت بدورها بالمشاركة في تكريم الفائزين في المسابقه.

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