انت الان تتابع تفاصيل خبر الاعتداء على امرأة محجبة حامل في ألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 06:53 مساءً - اعتدى رجل ألماني على إمرأة محجبة حامل، في محطة قطار بالعاصمة الألمانية برلين، وقام بلكمها في بطنها قبل أن يلوذ بالفرار .

وذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، أن امرأة محجبة حامل (41 عاماً) برفقة امرأة أخرى (47 عاماً)، دخلتا في جدال مع رجل حاول ترويعهم بالكلب الذي كان برفقته.

وذكرت المجلة أن الرجل وجه للمرأتين إهانات بسبب حجابهما، قبل أن يوجه لكمة للمرأة الحامل في بطنها، كما حاول ضرب المرأة الأخرى، قبل أن يلوذ بالفرار، بحسب بيان الشرطة.

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وقال موقع قناة "دويتشه فيله"، أن الاعتداء جاء بناءً على طريقة اللباس أو الدين أو الجنسية، مشيرة إلى أن حادثة الإعتداء لاقت سخطاً كبيراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وازدادت حوادث الاعتداءات العنصرية تجاه النساء المحجبات مؤخراً في ألمانيا، وكان آخرها اعتداءين منفصلين وقعا في الثامن من فبراير الماضي.

ونقلت وسائل إعلام ألمانية حينها، أن رجل وصفته بـ"العنصري"، وجه شتائم عنصرية لفتاتين سوريتين، قبل أن يعتدي عليهما في برلين، وينقلها على إثرها إلى المشفى.

كما وقع الاعتداء الثاني في نفس اليوم في المدينة ذاتها عندما هاجمت امرأة، طفلة عمرها 12 عاما، بعدما حاولت تمزيق حجابها بالقوة، قبل جرها بعنف من شعرها والتلفظ بعبارات عنصرية نابية.