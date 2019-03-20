انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 24 عاماً.. السجن المؤبد لـ"سفاح البوسنة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 20 مارس 2019 06:53 مساءً - أصدرت محكمة الجنايات الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، اليوم الأربعاء، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد بحق رادوفان كاراجيتش، المعروف بـ"سفاح البوسنة".

وأكدت المحكمة إدانة كاراجيتش، زعيم صرب البوسنة مطلع التسعينيات، بالتورّط في مذبحة سربرنيتسا، التي قضى فيها أكثر من 8 آلاف بوشناقي مسلم في أيام قليلة، منتصف 1995.

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وأدين كاراجيتش أيضاً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة (1992-1995)، التي قُتل فيها أكثر من 200 ألف مسلم.

جدير بالذكر أن كاراجيتش اعتُقل عام 2008، في العاصمة الصربية بلغراد، بعد سنوات من التخفي بهوية مزيّفة، وسُلّم إلى المحكمة الدولية لتبدأ مسيرة تقاضٍ طويلة.

وتلقّى "سفاح البوسنة"، عام 2016، حكماً بالسجن 40 عاماً مع حق الاستئناف، من قبل محكمة جنائية دولية خاصة بجرائم الحرب في دولة يوغوسلافيا السابقة، قبل أن تُحلّ في العام نفسه، لتتسلّم "آلية المحكمة الجنائية الدولية" تلك القضايا، عام 2017.