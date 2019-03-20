قال الدكتور محمد رفعت، استشارى طب الأطفال، إنه لا يوجد سن محدد لبدء عملية التسنين للأطفال.
وأضأف "رفعت" خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو "9090"، والذي تشارك في تقديمه فاطمة مصطفى، أن السبب في تأخير عملية التسنين لدى الأطفال استغلال الكالسيوم في أنشطة حركية أخرى مثل المشي.
وكشف"رفعت" عن أهمية كالسيوم الأم في بدء وضبط عملية التسنين، ونصح الأمهات بضرورة تناول الفيتامينات في حالة نقص الكالسيوم أثناء فترة الحمل.
وعند تأخر التسنين عن عمر 8 شهور، نصح "رفعت" بضرورة اللجوء إلى الطبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب أطفال يشرح أسباب تأخر "التسنين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.