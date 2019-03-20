طبيب أطفال يشرح أسباب تأخر "التسنين"

قال الدكتور محمد رفعت، استشارى طب الأطفال، إنه لا يوجد سن محدد لبدء عملية التسنين للأطفال.

وأضأف "رفعت" خلال حلقة اليوم من برنامج "أجيال" المذاع على الراديو "9090"، والذي تشارك في تقديمه فاطمة مصطفى، أن السبب في تأخير عملية التسنين لدى الأطفال استغلال الكالسيوم في أنشطة حركية أخرى مثل المشي.

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وكشف"رفعت" عن أهمية كالسيوم الأم في بدء وضبط عملية التسنين، ونصح الأمهات بضرورة تناول الفيتامينات في حالة نقص الكالسيوم أثناء فترة الحمل.

وعند تأخر التسنين عن عمر 8 شهور، نصح "رفعت" بضرورة اللجوء إلى الطبيب.

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