القصة الكاملة لإثبات نسبة الطفلة "ديالا" لوالدها عادل السيوي.. ووالدتها: "هكمل في القضايا"

كانت ليلة مزعجة محملة بالمخاوف والآمال عاشتها سماح عبد السلام، حتى اعتلى مؤذن الفجر معلنًا عن قدوم نهار جديد ازداد اشتياقها لسماع كلمة طال انتظارها، تعطي حق لطفلتها للعيش بكرامة بين قريناتها من الأطفال.

فبعد مرور ما يزيد عن العام، أعلنت محكمة الأسرة كلمتها في قضية نسب الطفلة ديالا السيوي، حيث قضت محكمة اسئناف الأسرة برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، بإثبات نسب الطفلة ابنة الصحفية لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

"سجدة شكر لله" رد الفعل الذي اتخذته "سماح" حينما أخبرها محاميها بمكالمة هاتفية، بثبوت نسب ابنتها لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي، حيث فضلت المكوث في المنزل بدلًا من الذهاب للمحكمة، فكانت على يقين بظهور حق ابنتها: "كان عندي يقين بأن المحكمة هتنصفني"، بحسب حديثها لـ"هن".

"#حق_ديالا عادل السيوي"، وسم تم تداوله منذ عدة أشهر، أطلقته الصحفية سماح عبد السلام، عبر صفحتها على "فيسبوك"، تلقت على إثره دعم الكثيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي، حول إثبات نسب طفلتها الصغيرة، إلى الفنان التشكيلي عادل السيوي، لإعطائها فرصة العيش بسلام في المجتمع، بعدما رفضت محكمة الأسرة القضية في أول درجة.

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فكانت الصحفية سماح عبد السلام تزوزجت عرفيًا من الفنان التشكيلي عادل السيوي، وحينما تأكدت من أعراض الحمل، طلب منها السفر إلى الإسكندرية والمكوث هناك حتى ميعاد ولادتها.

مرت أشهر الحمل ووضعت "سماح" طفلتها "ديالا"، تفاجيء برفض "السيوي" الاعتراف بها، وإثبات نسبها إليه، وحاولت الأم الاستعانة بمحامين، لكن شعورًا بالخوف انتاب الكثير منهم بسبب شهرة الفنان التشكيلي، فهو حامل للجنسيتين المصرية والإيطالية بحسب قولها.

اتجهت "سماح" بعد ذلك إلى مؤسسة المرأة الجديدة، متلقية الدعم من شخصيات حقوقية، طالبة بإجراء تحليل "الدي إن إيه"، في الطب الشرعي، وإثبات نسب الطفلة للفنان التشكيلي عادل السيوي"، وهو ما تحقيقه اليوم بالفعل بإثبات محكمة الأسرة.

نسب الطفلة "ديالا" إلى والدها لم تكن الخطوة الأخيرة التي تقف عندها "سماح" مؤكدة في حديثها لـ"هن": "هكمل في قضايا نفقة الطفلة وهاخد حقها".

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