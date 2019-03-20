"بيركنستوك" تطرح منتجات جديدة صديقة للبيئة

تتسم بيركنستوك بالأصالة والحرفية العالية في التصميم اليدوي منذ نشأتها في ألمانيا قبل أكثر من 225 عاماً، ومنذ ذلك الوقت وإلى اليوم تحرص على تقديم أرقى موديلات الأحذية بأعلى معايير الجودة والأداء من خلال استخدام أفضل أنواع الجلود والمواد الخام مثل جلد السويدي ونوباك، وتمتاز أحذية بيركنستوك بوسادة القدم المتقدمة تكنلوجياً من خلال الراحة التي تقدمها مع المرونة والدعم اللازمين لحركة القدم الطبيعية، حيث تساعد على توزيع وزن الجسم بالتساوي ما يساعد على تعزيز سلامة الظهر، وبالإضافة إلى هذه الميزات، تقدم بيركنستوك موديلات جذابة وقوية تلائم الذوق العربي مصممة بأبازيم متينة. وتتطلع بيركنستوك إلى تقديم منتجاتها المريحة والرائعة لكل شرائح المجتمع إنطلاقاً من رؤيتها بأن راحة الجسد تبدأ من راحة القدمين سواءً بما يتعلق بالتصميم أو نمط الحياة أو الصحة.

ومن قيَم بيركنستوك الكثيرة هي إنها صديقة للبيئة منذ إطلاقها لأول منتج، استخدمت في تصميماتها عبر السنين مواد عالية الجودة وطبيعية وقابلة للتجديد وإعادة التدوير، وسادة القدم المستخدمة في أحذيتها مصنوعة من نبتة الجوتة، والمطاط، ولبن الشجر، والفلين الذي يتم استخراجة من شجر السنديان الفليني دون قطع الأشجار أو إتلافها، فيتم ذلك من خلال إزالة لحاء الشجرة القابل للنمو والتجديد.

تمتاز موديلات إيفا (من خلات فينيل-إيثيلين) بخفة وزنها، وامتصاص الصدمات، والتحمل، ومقاومة الماء بنسبة 0، فهي كلها مصنوعة من البلاستيك المصبوب بنفس الطريقة مع اختلاف الشكل، وهي مصممة بشكل أساسي للنشاطات الصيفية والسفر.

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