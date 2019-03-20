بأمر المحكمة.. الطفلة "ديالا" ابنة الفنان عادل السيوي

بعد نحو عامين من الجدل، أعلنت محكمة الأسرة قولها الفصل في قضية نسب الطفلة ديالا السيوي، إذ قضت محكمة استئناف الأسرة برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، اليوم، بإثبات نسب "ديالا" ابنة الصحفية سماح إبراهيم، لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوى.
وكانت الصحفية سماح إبراهيم، رفعت دعوى قضائية ضد السيوي، طالبت فيها بإثبات نسب ابنتها، وأكدت في دعواها أنّها تزوجت بـ"السيوي" عرفيا.
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