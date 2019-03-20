بالصور| "القومي المرأة" بالقليوبية يكرم زوجات وأمهات الشهداء

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالقليوبية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد شاهين مقرر الفرع احتفالية "يوم المرأة المصرية" بقصر ثقافة بنها بحضور محافظ القليوبية علاء عبد الحليم مرزوق، وعدد من نواب مجلس الشعب، وممثلي الجهاز التنفيذي، وممثلي المجتمع المدني من جمعيات أهلية وأحزاب.

وضم حوالي 400 سيدة من السيدات من مختلف أنحاء المحافظة، وجاءت كلمة محافظ القليوبية الذي أكد فيها على أهمية دور المرأة على مر العصور التاريخية، والتي ضربت أروع الأمثلة في التضحية وتحمل الأعباء.

ووجه الشكر لمقررة الفرع والذي وصفها بالقاتلة المناضلة التي استطاعت أن تغير من ثقافه المرأه بالقليوبية، وأن تجمعهم في مجموعات عمل قيمة، وتقدم بخالص التحيه لكل أم وزوجه شهيد ضربت أروع الأمثله في العطاء.

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