معلمة وتعمل نقاشة: "الصنايعية بيقولولي روحي أعملي أكل لعيالك"

قالت نيرمين ناجح، والتي تعمل معلمة ونقاشة، إنها تعمل في مجال الدهانات منذ 16 عام "بشتغل في كل ما يخص الدهانات"، موضحه أن هناك العديد من الصنايعية يسخرون من عملها "أنتوا هتسيبولنا إيه تاني يالا يا ماما روحي أعملي أكل لعيالك.. كنت بديلهم نظره وبسكت وأسيب الشغل يرد عليهم ولما يظهر كانوا بيقولولي الله ينور يسطا".

وقال زوجها خلال تقرير لها أعده برنامج "كل يوم" والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، والمذاع على فضائية "ON E"، اليوم الثلاثاء، أنه وبسبب مرضه قال لها أنه سيسعى لإعادة العربون الذي تلقاه من الزبون ولكنها قالت له "لا أنا هشتغل مكانك"، موضحا أنه أصبح بجوارها أثناء عملها على السقالات أو السلم في عملها بالدهانات.

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