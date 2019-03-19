فيديو| تصرفات غريبة لـ"منة فضالي" و"رانيا اتطلقت".. فنانات يؤمنّ بالسحر والأعمال

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كشفت الفنانة منة فضالي، عن تعرضها لأعمال سحر، جعلتها "إنسانة مُغيبة تتصرف بشكل غريب"- بحسب وصفها.

وقالت "منة"، إنه خلال جلوسها مع أحد أصدقائها، فوجئت بسيدة لم تكن قادمة إليها خصيصًا، لكنها وجهت حديثها إليها قائلة: "أنتِ معمول ليكِ عمل واترمي في البحر، لكنه أتفك دلوقتي لأن السمكة اللي بلعته ماتت".

وأضافت منة لـ"هن": "لا أنكر شعوري بالخوف منها آنذاك، ولكنها سردت أمامي وقائع عدة حدثت بالفعل، فشعرت أنها مُحقة في كلامها، لاسيما أن السحر مذكور في القرآن"، ناهيك عن "شعوري بأنني كنت شخصية مُغيبة حينها، حيث كنت أقدم علي تصرفات غريبة جداً، وفجأة أصبحت أمارس حياتي بشكل طبيعي".

وأوضحت الفنانة منة فضالي، أنها لا تعرف طبيعة مهنة هذه السيدة عما إذا كانت عرافة أو قارئة للفنجان، لافتة إلى أنها لم ترها سوى مرة واحدة فقط وشعرت بالخوف منها.

وتعد منة فضالي ليست أولى الفنانات اللاتي يلمحن إلى إيمانهن بالسحر والأعمال، إذ سبقتها عدد من الفنانات وهن كالآتي:

فيفي عبده:

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كشفت الفنانة فيفي عبده، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، عن تعرضها لأزمة صحية ونفسية بسبب السحر والأعمال، قائلة: "عندى كيس بلاستيك مليان سحر في البيت، واتعملي سحر كتير جدا وفي ناس قالولي ارميهم في المية وناس تانية قالتلي ارميهم في الطرق، وأنا دلوقتي مستنية أشوف هعمل فيهم إيه".

وأكدت أنها مؤمنة بالسحر، لافتة إلى كونها شاهدة على موقف لشخص تعرفه، قالت عنه: "أنا قابلت واحدة أضرت بولد وعملتله جلب، وحياته كلها اتدمرت، لأنها عجنته".

- حورية فرغلي:

وتحدثت الممثلة حورية فرغلي، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري في برنامجها "أنا وأنا"، في مارس الماضي، عن اكتشافها وجود "عمل" لها، يتضمن أن تصبح مريضة طريحة الفراش، وألا تتزوج أو تنجب أو ترزق، مشيرة إلى أن كل ما كتب في السحر تحقق لها بالفعل، فهي مرضت لمدة عامين، ولم تنجب بسبب إزالة الرحم.

- رانيا يوسف:

واتهمت الفنانة رانيا يوسف إحدى الفنانات بالتسبب في طلاقها من زوجها السابق المنتج محمد مختار عن طريق أحد أعمال السحر، لكنها فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، خلال حوارها في برنامج "أنا وأنا" أيضًا، قائلة: "ممكن أبقى غلطانة أو ظلمتها لكن في عمل فعلا حصل وهو ورا طلاقي من زوجي".

- سوزان نجم الدين:

وصرحت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، أن بعض الفنانات السوريات مارسن السحر ضدها لتدمير مسيرتها الفنية تمامًا لأكثر من عام، لكنها لم تتخلص من تأثيره سوى بعد لجوئها إلى أحد الشيوخ، الذي فكّ لها السحر فعادت إلى حياتها الطبيعية وتألقها الفني.

وأكدت سوزان، إيمانها بالسحر، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، قائلة: "أنا مؤمنة بالسحر وبتأثيره السلبي على الناس، فهو مذكور بالقرآن الكريم، وقد أمرنا الله بأن نتحصن منه ومن فاعليه بالوضوء وقراءة القرآن والصلاة وفعل الخير ولا خوف منه بعد ذلك".

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