"كوتش" تتعاون مع "ديزني" وتطلق إكسسوارات مستوحاة من الشخصيات الكرتونية!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعاونت شركة السلع الجلدية الفاخرة الأمريكية كوتش مع شركة ديزني لتقديم تشكيلة من الإكسسوارات المزينة برسوم مقتبسة من الشخصيات المفضلة لدينا في الطفولة، مثل Alice in Wonderland و Dumbo و101 Dalmatians و Bambi.
وتشمل المجموعة عددا كبيرا من السلع الجلدية، مثل حقائب الكروس بودي، حقائب الظهر، حقائب التوت والمحافظ المصنوعة من الجلود الفاخرة العالية الجودة والمزينة برسومات ديزني الجذابة.
وتتضمن محفظة أليس في بلاد العجائب المطرزة بالترتر ووشاح بامبي الحريري، وقد تم تصميم كل قطعة بعناية لتجمع بين الخيال والأناقة.
ومن المثير للاهتمام، أن المجموعة تم توقيتها بشكل مثالي لتصدر بالتزامن مع إصدار النسخة التجريبية الحية من Dumbo، والتي من المقرر أن تصل إلى دور السينما هذا الشهر، وهي متاحة للشراء على المتجر الإلكتروني لكوتش، وتبدأ أسعار القطع من 65 دولارًا.
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