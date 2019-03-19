تعرفي على أسرار جمال الفنانة العالمية جنيفير لوبيز

هي من أكثر نجمات هوليوود إثارة وجمالاً، وكلما تقدّمت في السنّ زادت جاذبيتها. جنيفير لوبيز تشارك معجبيها أسرار جمالها في فصل الصيف وتشرح خطوات التحضير التي تقوم بها لاستقبال هذا الموسم الحار.

1- كريم الوقاية من الشمس

لا تستغني جنيفير لوبيز عن كريم الوقاية من الشمس سواء في فصل الصيف أو حتى فصل الشتاء. ولكنها تختار تركيبة ذات حماية عالية لفصل الصيف يحميها من أشعة الشمس القويّة وبمكوّنات مرطّبة ومغذية للبشرة. فهي بهذه الخطوة تمنح بشرتها الترطيب الذي تحتاج إليه وتحميها في الوقت نفسه من أضرار الأشعة الحارقة.

2- البخاخ المرطّب

في حقيبة جنيفير لوبيز بخاخ مرطّب تستخدمه بشكل متواصل، في الشارع، في المنزل، على البحر... كلّما شعرت بأن بشرتها تحتاج إلى إحساس بالانتعاش. هذا المستحضر استطاع أن يسجّل مكانة له بين أنجح مستحضرات العناية بالبشرة، بالأخص أنه عمليّ ويسهل استخدامه في كل الأوقات.

3- كريم التقشير

لأن البشرة في فصل الصيف تفرز الكثير من الدهون، ما يسبب بظهور النقاط السوداء، فإن لوبيز تحافظ على نظافة بشرتها ونضارتها من خلال تقشيرها مرة أسبوعياً بواسطة كريم تقشير يحتوي على حبيبات غنيّة، يعمل على إزالة الرواسب عن سطح البشرة ويدخل إلى أعماقه لينظّفها تماماً.

4- القناع المطهّر

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هو خطوة مكمّلة لعملية تقشير البشرة، تحرص على اتباعها جنيفير لوبيز لتزيد من نضارة بشرتها وتصقلها. هي تختار قناعاً بتركيبة ناعمة وبمكوّنات مغذية ومطهّرة في الوقت نفسه.

5- سبراي الشعر

بالنسبة إلى جنيفير لوبيز، فإن شعرها لا يقلّ أهمية عن بشرتها، لذا فهي تحصر على حمايته من الحرارة المرتفعة في فصل الصيف من خلال استخدام سبراي مغذي يحتوي على فيتامينات تساعده على النموّ وتحميها من التقصّف والتلف.

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