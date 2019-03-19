الأحجار الكريمة التي تتواجد في الخواتم تحمل معان و أسرار كثيرة , فيؤمن الكثير أن لكلّ منها دلالة على شخصية صاحبها و طبعه .

نقدّم لكِ قراءة سريعة للجوانب النفسية التي ترتبط بكل واحدٍ منها :

خاتم الياقوت المحاط بـ الماس

إنه خاتم الليدي ديانا الذي ورثته عنها زوجة ابنها الدوقة كيت ميدلتون، وإذا اخترتِ مثل هذا الخاتم، فهذا يعني أنّ ذوقكِ راقٍ ويقترب من ذوق الأميرات .أما زفافكِ فسيكون تقليديًّا تحرصين فيه على كل التفاصيل التي تجعل منه عرسًا باذخًا، وتختارين لذلك بدلة عرس فيها كثير من الشرائط وتزيينات الدانتيلا، مع طرحة طويلة تصل إلى الأرض .ولو كانت الأمور متيسّرة لكِ فإنكِ لا تترددين في اختيار قلعة أو قصر قديم ليكون مكانًا للـ عرس .

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خاتم السوليتير الماسي

إنه الخاتم الذي تتوسطه ماسة رئيسية واحدة ، وإذا وقع اختياركِ على هذا الخاتم، فأنتِ إمرأة تتبنّى أسلوب الأناقة الكلاسيكية الراقية في كل جوانب حياتها . وربما تكون الأميرة ونجمة هوليوود السابقة "كريس كيلي" هي ملهمتك في الاختيار .أما عن حفل الزفاف فإنّ هنالك فرصة كبيرة أن يكون تقليديًّا وأنيقًا، ولكن إذا كان الأمر متاحًا فإنكِ سوف لا تترددين في الجلوس مع عريسكِ في عربة جميلة تجرها الجياد . وعلى صعيد الفستان فأنتِ سوف تخرجين عن اللون الابيض التقليدي النقي، ولا يمكن أن تذهبي نحو السكري أو البيج أو أي لون قريب من الأبيض .

الخاتم البيضوي أو الكمثري

يبدو أنّ ذوقكِ ليس تقليديًّا، وأنّ الخواتم الدائرية لا تثير اهتمامكِ .ومن المحتمل أن تكون حفلة عرسكِ بعيدة عن النمطية أيضًا، وفيها كثير من المفاجآت والمرح، مع التركيز على دعوة كل أفراد العائلة وكثير من الأقارب والأصدقاء . تذكّري أنّ النجمة الأمريكية Blake Lively قد اختارت مثل هذا الخاتم أيضًا، وكان عرسها صاخبًا وخارجًا عن المألوف كما نشرت وسائل الإعلام .أما فستان الزفاف فإنه سيكون غير تقليدي وربما تستعيضين عن الطرحة باكسسوار آخر .

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خاتم الفنتج (القديم)

أنتِ إنسانة رومانسية وحالمة وكثيرة الخيال ، لذا تبحثين عن خاتم استثنائي تختفي خلفه كثير من الحكايات . فستانكِ سيكون بخطوط كلاسيكية، ربما تعود إلى الثلاثينيات أو الأربعينيات مع تاج من الزهور أو النجوم اللماعة، ولو كان الأمر متاحًا لأخترتِ عرسًا داخل بيت ريفي أو غابة بعيدة .

الخاتم بالحجر الملون

أنتِ لستِ إمرأة عادية بالتأكيد، واختياركِ لـ خاتم ملون يعني إنكِ جريئة وتفعلين ما برأسكِ من دون التفكير بما يقوله الآخرون، وهذا يعني أيضًا أنّ حفل عرسكِ سيكون مختلفًا وفريدًا وليس من السهولة نسيانه . ربما ستتركين لخيالكِ العنان من أجل الوصول إلى توليفة جديدة من ناحية الديكور والموسيقى، وطريقة جلوس المدعوين أو نوع القاعة ومكانها. فستانكِ ربما لا يكون ناصع البياض أو يصل إلى الأرض .

الخاتم الحديث بخطوط معاصرة

إنتِ إمرأة تعيش ثورة القرن الواحد والعشرين التي حدثت في الفن والتصميم والاكسسوار، لذا لا يمكن أن تقتنعي بـ الخواتم التقليدية وتبحثي عن خاتم فيه لمسة فنية لا تخضع للقواعد التقليدية . بالتأكيد ستكون حفلة عرسكِ ذات ملامح معاصرة أيضًا، كأن تستخدمي الرسوم واللوحات وقطع النحت في تزيين القاعة، أو تذهبي إلى اللقطات غير التقليدية في التصوير .أما فستان العرس فإنه سيكون بملامح شبابية معاصرة، وربما لا يكون ناصع البياض أو طويلًا جدًّا.

الخاتم بالفص الثلاثي أو العنقودي

لماذا تلجئين إلى الخاتم بفص واحد، في حين إنكِ يمكن أن تختاري واحدًا بثلاثة فصوص وربما بألوان مختلفة أيضًا؟ المرأة التي تملك هذه العقلية ربما تحاول أن تقيم أكثر من حفلة عرس واحدة للأقارب، وكبار العائلة، وأخرى للشباب، أو ربما تختار مكانًا في قصر مغربي تراثي أو في جزيرة يونانية ..من يدري؟ ربما يتحقق هذا الحلم او يبقى في الذهن فقط ، وعمومًا فإنّ الممثلة البريطانية Poppy Delevingne قد اختارت مثل هذا الخاتم، وكان زفافها وبدلة عرسها أبعد ما تكون عن التقليدية ، وعمومًا أنتِ امرأة تحرص على أن تكون حياتها الزوجية رائعة ومثالية، وهي تعمل على هذا الأمر منذ أيام الخطوبة

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