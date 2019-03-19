أزياء محتشمة لكن عصرية بأسلوب فيكتوريا بيكهام

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham تُعتبر اليوم واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، وأسلوبها في الموضة مميز، حيث إنه يجمع بين الأسولب العصري مع لمسات أنثوية وذكورية في آنٍ واحد، والأهم من كل ذلك أنها تتبع النمط المحافظ في الموضة، وتعتمد الأزياء المحتشمة والتي من الممكن أن تشكل مصدر وحي مثاليًّا بالنسبة للنساء العربيات.

حيث إننا نراها دائمًا في تنسيقات أنيقة غير مكشوفة، تختار فيها القمصان الناعمة أو التوبات ذات الياقة العالية. أو القصات الفضفاضة. وحتى حين تختار فستانًا مكشوفًا عند منطقة الصدر، فإنها تنسق من تحته بلوزة. والتنانير دائمًا تكون لتحت حد الركبة أو حد الكاحل، والبناطيل إما بأرجل مستقيمة أو بقصة أرجل واسعة، وإليكِ منها بعض أجمل الأفكار لاطلالات محافظة ومحتشمة.





تنسيق شبابي وحيوي في البنطلون الأحمر:



اختارت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham في هذا اللوك الصباحي المنعش، بنطلون بخصر عالٍ بقصة أرجل واسعة، ونسقت معه توب مقلمة باللون الأبيض وبأكمام طويلة، وأكملت الاطلالة بحذاء بكعب عالٍ أسود، وحقيبة كتف أنيقة باللون الأحمر أيضًا.







اطلالة أنيقة في التنورة الجلد اعتمدتها فيكتوريا بيكهام:



في هذا اللوك اختارت فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham تنسيقًا أنثويًّا وعصريًّا في آنٍ واحد، اعتمدت فيه تنورة ميدي من الجلد الأسود مزينة بأزرار معدنية، نسقت معها توب بياقة عالية باللون الأخضر الزيتي، مع جزمة من الجلد باللون الأحمر العنابي، وشنطة يد بنقشة جلد الأفعى، ونظارات شمسية كبيرة.



فستان ميدي معرق خيار فيكتوريا بيكهام:



تختار فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham دائمًا تصاميم الفساتين الناعمة، مثل هذا الفستان الميدي المعرق الذي ارتدته بطريقة محتشمة، حيث نسقت من تحته توب بياقة عالية وأكمام طويلة باللون الأحمر العنابي، وأكملت اللوك بجزمة بساق عالية باللون العنابي، وشنطة يد باللون الأخضر، ونظارات شمسية كبيرة.

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اطلالات أنيقة وأزياء محتشمة اعتمدتها فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham مثالية للمرأة العربية، شاهدي الصور واستوحي منها ما يُعجبكِ.

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