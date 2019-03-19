مكياج ناعم للأم العاملة... هكذا تحصلين عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 19 مارس 2019 04:38 مساءً - في كثير من الأحيان، يحول ضيق الوقت دون اهتمام الأم العاملة بمظهرها والحصول على إطلالة أنثوية أنيقة. على رغم ذلك، بإمكانك يومياً تطبيق مكياج ناعم مفعم بالحيوية والإشراقة، بخطوات سهلة جداً لا تستغرق منك سوى دقائق قليلة، فاتبعيها وتمتعي بطلة يومية ناعمة ومميزة.



كريم الأساس والكونسيلر

اختاري دائماً كريم أساس بتركيبة خفيفة مرطبة للوجه، تعمل على حماية بشرتك من أشعة الشمس وإخفاء العيوب فيها. طبقي كريم الأساس بأصابعك بطريقة متساوية على بشرة الوجه. من ثم، طبقي الكونسيلر في محيط العين لإخفاء تعب البشرة والهالات السوداء في هذه المنطقة من الحساسة من الوجه.



ظلال العيون

للإطلالة يومية ناعمة، اختاري دائماً ظلال العيون بالألوان الترابية. طبقي ظل العين على كامل الجفن المتحرك، واحرصي على دمجه جيداً عند زاوية العين. واختاري من ثم ظلاً آخر مناسباً لوضعه إما في وسط الجفن العلوي أو على مدمع العين.



الماسكرا

لا تستغني عن الماسكرا إطلاقاً في حياتك العملية، فهي تبرز جمال عينيك، وتمنحك طلة مفعمة بالأنوثة. ضعي يومياً، طبقات عدة من الماسكرا، وذلك للحصول على رموش طويلة وكثيفة، مما يعزز من سحر نظراتك وجمالها.





أحمر الشفاه والبلاش

لطلة هادئة وأنيقة في آن، احرصي دائماً على استخدام أحمر الشفاه بألوان ناعمة، لا سيما النيود والوردي. كما بإمكانك استخدام ملمع الشفاه باللون النيود. ولا تنسي استخدام البلاش باللون الوردي أو الخوخي، لإضفاه التوهج والإشراق على بشرة وجهك. واحرصي على تطبيقه على أعلى الوجنتين.

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