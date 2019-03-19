في واقعة مثيرة للدهشة، شهدت مستشفى توليد في الولايات المتحدة، حالة ولادة نادرة، حيث أنجبت أم 6 أطفال دفعة واحدة، ووضعتهم بولاية تكساس.
ويحدث ذلك مرة واحدة بين 4.7 مليار حالة ولادة، وأكد أطباء المستشفى إن وزن المواليد الجدد بين 800 و1300 جرام.
وأوضح أطباء في مستشفى التوليد أن حالة الأم جيدة جدا، رغم حملها وولادتها 6 أطفال دفعة واحدة، وحظي الخبر بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم آلاف المعلقين التهاني والتبريكات للأم بقدوم أطفالها الجدد.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن احتمال ولادة 6 أطفال توائم في هذه المدة، بحسب الإحصائيات، يمثل واحدا من بين 4.7 مليار ولادة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكية تنجب 6 أطفال مرة واحدة بتكساس.. والأطباء: "حالتها مستقرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.