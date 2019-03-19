عارضة متحوّلة جنسيًا تقلبُ الموازين في عالم الأزياء.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اقتحمت العارضةُ الكندية المتحوّلة جنسيًا كرو كيان 23 عامًا، مجال الأزياء بتمكُّن واقتدار ورسمت خطواتها نحو المستقبل بخطى رشيقة، وقلب واثق من النجاح بالرغم من كل التحديات والعقبات.

وفقًا لما ورد في مجلة "موديلز"، تألّق كيان قبل تحوله جنسيًا في مجال الموضة والأزياء، فقد ظهر على أغلفة المجلات العالمية، مثل المجلة المتخصصة في الملابس الرجالية L’UOMO VOGUE.

والتقطت عدسات المصوّر الأمريكي الشهير كولير شور، صورًا معبّرة عن موهبته الحقيقية في عالم الأزياء، وبعد التحوّل أصبحت أول عارضة متحوّلة جنسيًا، تظهر على صورة الغلاف لهذه المجلة الشهيرة.

كما خضعت لجلسات تصوير بعدسات المصوّر نفسه في حملة لوي فيتون لخريف 2019، وخطفت الأضواء وحظيت باهتمام الجميع في ختام فعاليات العرض الأسبوع الماضي، كما ظهرت بعدها على غلاف مجلة "Dazed" البريطانية في عددها الأخير.

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كذلك لم تُؤثّر كرو بشخصها في عالم الأزياء فحسب، بل حفرت بَصمتها الخاصة في عالم الموضة، وضربت مثالًا حيًا على الاختلاف الذي وصل إليه هذا العالم الغريب. ومؤخرًا شاركت بأسبوع الموضة الباريسي، وعرضت الأزياء بثقة وثبات.

وتتحدّث كرو عن تجربتها فتقول: "من يصدق أنني الشخص نفسه الذي قدّم عروض الأزياء للملابس الرجالية منذ أقل من ستة أشهر، حيث ظهرت في افتتاح عروض كينت وكوروين خلال أسبوع الموضة الرجالي، وكان دلك بمثابة نقطة فارقة في حياتي المهنية، ثم انتقلت إلى أسبوع الموضة الباريسي، وشاركت في عروض حيدر أكرمان وألكسندر ماكوين".

وتابعت: "لن أنسى دور المدير الإبداعي لدار أزياء لوي فيتون نيكولاس غيسكوير في حياتي، فقد منحني الفرصة الذهبية لأكون ضمن المشاركين في عرضه الموسم الماضي، وعندما وصلت لمنصّة العروض علمت بأنني سأكون في فعاليات الختام، ليس فقط لختام العروض بل للموسم كله، وهو ما فاق كل توقعاتي وأحلامي، ولم أتخيل يومًا أنني سأنتقل من وراء الكواليس إلى المنصّة مباشرة، لذا أشعر بسعادة غامرة تمنحني الثقة بالنفس والامتنان لهؤلاء الأشخاص".