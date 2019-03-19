مسابقة ملكة جمال الأناقة لـ "هن": سحب اللقب من التي لا تلتزم بتنفيذ مشروعها

قال محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، إن مسابقته تعتمد على معايير دولية في الطول والوزن ومستوى الجمال، وأيضًا على المستوى الفكري والعقلي.

وأضاف، خلال استضافته في موقع "هن"، أن موسم المسابقة هذا العام كان الرابع، وأنه حتى الموسم الثالث كان يملك ملكية فكرية واحدة على مستوى مصر والعالم العربي، وذلك يعطي فرصة لتقديم المحجبات وغيرهن، أما هذا الموسم فأمتلك الملكية الفكرية العالمية، مضيفًا أنه يفكر في ترشيح فتاتين لمسابقة miss elegant universe.

وعن تغيير الشروط العامة للمسابقة، قال "نجاح": سابقًا كان يسمح للفتاة الالتحاق بعمر 33 عامًا، ويعتبر سن المسؤولية والالتزام سواء بزواج وأولاد وعمل أحيانًا، وهذا ما يتسبب في عدم قدرتها على تنفيذ المشروع التي تقدمه للجنة التحكيم، الذي من أهم الشروط الأساسية في المسابقة.

وأضاف "نجاح"، أُصر على معايير هذا الموسم، ومنها التفاعل الميداني، والتواصل المستمر مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" و"تويتر" و"أنستجرام".

Advertisements

وشدد مؤسس مسابقة miss elegant egypt، على الفائزات هذا العام، سواء الملكة أو وصيفاتها، بضرورة تنفيذ مشروعاتهم التي تعرض على لجنة التحكيم، وعدم التقاعس ليوم واحد عن عملها، حتى لا يسحب اللقب منهن، مثلما فعلت وصيفات الموسم السابق.

يذكر أن محمود نجاح مؤسس مسابقة ملكة جمال الأناقة، أعلن اسم دعاء عبدالرحيم ملكة جمال الأناقة لعام 2019 للموسم الرابع، بعد أن عرضت مشروعها على لجنة التحكيم المكونة من موسس المسابقة ومصمم الأزياء شريف نصر، والفنانة نرمين ماهر، وخبيرة التغذية العلاجية دكتورة دعاء سهيل، وملكة الأناقة 2018 سمر فؤاد.

​