من أرشيف الصحافة| تفاصيل اغتصاب طالبة بالثانوي على يد جارها وصديقه

واقعة بشعة تعرضت إليها فتاة كانت تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري، حينما وقف جارها ينتظرها في الشارع عقب عودتها من مدرستها، ليقودها بحيلة خبيثة إلى شقة أحد أصدقائه، لتصبح ضحية جريمة اغتصابهم البشعة.

فترجع تفاصيل الواقعة التي نشرتها جريدة "الأحرار" في عددها الصادر بتاريخ 20 أبريل 2000، حينما سارت الضحية وراء جارها "تامر" بعدما خدعها بأن شقيقته ووالدته ينتظرونها في شقة بإمبابة.

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وحينما دخلت الفتاة الشقة وجدت شاب غريب عنها، وتبين أنه صديق جارها، قام المتهمان بتجريدها من ملابسها بالقوة وتناوبا اغتصابها تحت تهديد سلاح أبيض، وحينما عاد صاحب الشقة، وهو صديقهم الثالث، رفض الاشتراك في هذه الجريمة بعدما تبين أن الفتاة جاءت بالإكراه، وأنها أصيبت بكسر في ساقيها.

فاصطحب المتهمين الفتاة إلى طبيب عظام لعلاج ساقها، وحينما عادت إلى منزلها أخبرت أسرتها بما وقع معها، فتم إبلاغ مدير الإدارة العامة بمباحث الجيرة، آنذاك، فتم تشكيل فريق للبحث عن الجناة، وبالفعل تم القبض على المتهم الأول وهو جارها، وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى سرعة البحث عن باقي المتهمين.

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